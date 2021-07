Lucran con la salud de Sammy Pérez: Denuncian irregularidades en la recaudación de fondos

Ciudad de México.- Surgen fuertes polémicas tras anunciar el grave estado de salud por el que atraviesa el actor de Televisa, Sammy Pérez.

Lamentablemente desde que se confirmó el trágico episodio en la vida de Sammy, tras dar positivo al Covid-19 y ser hospitalizado hasta intubarlo, la gente que lo rodea ha pretendido, al parecer, lucrar con su situación.

Familiares del actor, emplearon sus redes sociales para pedir el apoyo de sus seguidores y recaudar fondos con la finalidad de poder cubrir los gastos médicos que se están generando, mismos que ya hacienden al medio millón de pesos.

Según el manager del artista, Erick de Paz, esto sucedió luego de hacer un grupo de WhatsApp con la familia, pareja y miembros del equipo de trabajo de Sammy para ver estrategias y lograr recaudar dinero pronto y así pagar la deuda.

Sin embargo a la par salió un evento anunciado que supuestamente reuniría a muchos comediantes como Bettina Salazar y Roberto Tello, entre otros, para ofrecer un show en apoyo a Sammy, pidiendo un donativo de 200 pesos.

Esto encendió las alarmas pues en entrevista para De Primera Mano estos comediantes comentaron que no estaban enterados de que iban a participar en tal evento y comenzaron a manejarse muchos nombres de quiénes estarían detrás del show y las intenciones que tendrían al recaudar el dinero.

Además, señalaron que existe mucha incertidumbre, ya que la familia y el manager no han dado datos del hospital en el que se encuentra internado, por lo que se desataron una ola de declaraciones en donde hasta salió a relucir un audio de Sammy hablando supuestamente sobre su exmanager Gabriel Suárez 'El Dandy'.

En el audio se le escucha decir a Sammy, "al internet mete páginas falsas que yo no manejo, él las está manejando. Nomás está colgándose de mi fama, nomás está robando mi identidad el señor. El amigo fue a mi casa a reclamarme, que yo ando hablando mal de él, que yo no pago… sabe dónde vivo".

Es por ello que 'El Dandy' exigió su derecho de réplica y dijo: "Decían que yo estaba organizando el evento, yo no tengo nada que ver. Están un poco molestos porque yo hice un comunicado en donde yo decía que se le apoyara directamente al hospital, más no a los familiares para no tener malos entendidos como hasta ahorita se están haciendo...".

"Entonces empezaron a mandar un audio donde Sammy habla sobre una persona, no sé a quién se refiera, me lo adjudicaron a mi, me etiquetaron y me pusieron, 'para que se le acabe la carrera al Dandy', gente oportunista. Obviamente yo sabía dónde vivía porque tenemos un departamento que actualmente se sigue pagando la cuenta, Sammy lo dejó de pagar y yo lo estoy pagando actualmente", replicó.

'Risas por Sammy' se realizaría el pasado 23 de julio, e indican que si sucedió, sin embargo; hace unas horas, Erick de Paz volvió a pronunciarse en redes para confirmar que Sammy había empeorado, retrocedido en su recuperación y que, definitivamente, ellos no estaban involucrados en la recaudación de dinero a través del mencionado evento.

