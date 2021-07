Maquillista exhibe 'pésimo comportamiento' de la cantante Lucía Méndez: "A chin...a su m..."

Ciudad de México.- Hace unos días, Lucía Méndez debutó junto a Manoella Torres, Dulce y Rocío Banquells con el espectáculo Divas, el cual arrancó una gira por Estados Unidos.

El show tuvo como primera parada El Paso, Texas, y fue en este sitio donde al parecer, la actriz y cantante tuvo problemas con un maquillista.

Fue el mismo Caleb Campos, quien contó lo sucedido a través de su cuenta de Instagram y tachó a la famosa de "grosera y déspota".

En un video de poco más de 25 minutos de duración, Campos contó que la producción del evento lo buscó para que maquillara a la cantante gratis, trabajo que él aceptó "por amor al arte".

Posteriormente la cantante le pidió que la maquillara en el baño para que ella se pudiera ver, por lo que él acepto: "Puse la silla con suficiente espacio enfrente del lavabo, ella agarra la silla y se sienta directamente frente al lavabo, y entonces le dije 'sabe qué tenemos que hacerla un poco para atrás señora Méndez porque tengo que caber para maquillarla de frente porque de lado no puedo' y me dice: 'pues deja de comer tamales así sí cabes".

El comentario de Méndez molestó al maquillista quien afirma que no había necesidad de que le hicieran comentarios ofensivos por lo que intentó calmarse; sin embargo, según cuenta, la actriz no lo dejaba maquillarla por lo que él le pidió que lo dejara terminar para que arreglaran lo que no le parecía.

Me dijo que yo no sabía maquillar, le dije 'llevo muchos años maquillando', le di la brocha, el lápiz y le dije que podía maquillarse ella. Me dijo que no, así que le pedí que me dejara hacer mi trabajo; empecé a hacerle el maquillaje y empezó disque a cantar, cerraba los ojos y no me dejaba maquillar, le pedí que se relajara, entonces me dijo: 'Ay muchachito tienes que hacer las cosas cuando uno te pide que hagas las cosas', yo ya iba a mandar a esa señora a chin... a su ma...", declaró.