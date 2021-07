VIDEO: ¡Bomba en TV Azteca! Destapan quién vendió secretos de Bisogno y Bigorra reacciona en vivo

Ciudad de México.- Los conductores del programa Chisme No Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain, tuvieron a una invitada bastante controversial al aire, la conductora Raquel Bigorra, con quien hablaron del escándalo que acabó enemistándola con su compadre Daniel Bisogno.

Y no solo eso, luego de que la cubana se defendiera de Bisogno y asegurara que ella no fue quien vendió sus intimidades a los medios, los presentadores terminaron revelándole quién fue la persona que supuestamente lo hizo.

Cabe recordar que en 2019 sucedió el escándalo entre el conductor de Ventaneando y Raquel. El conductor atravesaba un divorcio y acusó a la conductora al aire en TV Azteca de haber vendido sus intimidades y de haberse puesto en su contra, pese a que eran compadres.

Incluso se dijo que la cubana, quien ahora está en Televisa, difundió fotografías e información sobre las 'verdaderas' preferencias sexuales de Bisogno, sacándolo del clóset, ya que fue en ese tiempo cuando se filtraron imágenes del conductor con otros hombres.

Beristain le dice a Bigorra que está a punto de revelarle algo que probablemente ella no sepa, asegurando que investigaron y descubrieron quién habría sido la presunta responsable de haber filtrado todo.

"Aquí te tengo una bomba... te vas a enterar junto con el público quién era esa persona que pasaba esa información y te culpaban a ti. Se trata de una amiga de Gil Barrera (director de TVyNovelas), quien se encargó de contar santo y seña de la vida de los famosos para que todo saliera en la revista", cuenta Beristain.

Esta persona es Karla Pineda. Ella 'chivateaba' a los famosos y tú eras quien te llevabas toda la culpa. ¿Lo sabías?", le dice.

"No, pero te diré algo. Hay que reconocer que al final del día estamos expuestos. A mí me ha tocado, una vez que fui a NY a un tratamiento de fertilidad, tomaron fotos adentro de la clínica (...) Todos tenemos una parte privada que a veces no queremos contar y me la han sacado pero sé que es parte de estar en el medio", responde Bigorra.

La cubana luego contó que cuando sucedió el show mediático ella permaneció callada pero manifestó que "no podía esconderse toda la vida", asegurando que "nunca ha sido una mujer de escándalos" y que ha trabajado muy duro para tener la carrera que tiene.

Elisa luego sostiene que la mujer que ellos señalan como la que vendió esta información recibió una supuesta cantidad millonaria a cambio.

Nuestras cucarachas nos dicen que si cómo es posible que como esta Karla después de su separación se diera una vida.... (...) Lo que nos reportan es que no fue una cantidad chiquita, ella recibió por esta información millones de pesos y tú fuiste la señalada".

Bigorra aseguró que ella nunca había escuchado nada de eso al respecto, pero responsabilizó también a Bisogno de haber emprendido una campaña sucia contra ella.

Bisogno todos los días iba contando una historia y él me iba embarrando con gente. Él fue sembrándole al público la historia de que yo vendí a los famosos".

Luego de negar una vez más que ella tuvo algo que ver, aseguró que "se hizo mucho trabajo en pantalla, imagínate atrás", contando que incluso le llamaban a amigos de ella para que declararan.

Cabe mencionar que ni Bisogno ni la mujer señalada como la presunta culpable de filtrar la información se han pronunciado sobre el tema, por lo que se espera escuchar su versión para ver si desmienten o confirman la información divulgada por este programa.

