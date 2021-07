VIDEO: ¡Tensión! Paola Rojas abandona Televisa y conductoras tienen fuerte pelea en vivo

Ciudad de México.- En plena emisión del programa de Televisa Netas Divinas, Natalia Téllez y la actriz y conductora Maki Soler se enfrascaron en una intensa discusión mientras hablaban sobre qué es lo 'normal' en una relación de pareja.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En el foro estaban presentes Daniela Magún y Consuelo Duval pero no Paola Rojas, quien ha estado ausente del programa desde hace unos días, pero definitivamente hizo falta ya que usuarios aseguraron que si ella hubiera estado en el foro podría haber mediado la situación.

Todo empezó cuando Natalia comentó que a ella le parecía equivocado que la mayoría de las mujeres "se sienten raras y anormales" a cierta edad "porque no están casadas".

Yo amo a México pero somos tan conservadores y somos muy machistas. Está muy normalizado decirle a alguien: 'Deberías casarte'. Anda con un wey golpeador y... bueno. Tristemente, en este México que yo he vivido hay un valor agregado a la mujer casada y con hijos", dijo la exconductora del programa Hoy.

Maki, quien es argentina, respondió diciendo que en Argentina actualmente hay un movimiento feminista muy grande, asegurando que el hombre "perdió respeto".

Perdón, no es que sea machista pero el hombre tiene que cuidarnos y protegernos, ¿estoy mal?".

"Yo no pienso eso, pero está bien", respondió Natalia. "Es una cuestión que viene como de homo sapiens", le responde Maki, a lo que Téllez le dice: "No, es una cuestión social aprendida". Ahí empieza la discusión.

Pues vete a vivir a Argentina y ve cómo son los hombres allá. Lo poco caballerosos, no te abren la puerta del coche", le dice Maki.

"En México son padrísimos los hombres conservadores, casi no pegan", dice en tono irónico Natalia, a lo que todas se le echan encima y le piden no generalizar: "En Argentina también pegan, no solo por ser iguales no lo hacen".

"Eso es muy malo, esa idea de pensar en que los hombres protegen", reiteró Natalia, momento en el que Maki hace una fuerte confesión. Cabe recordar que se divorció del también actor de Televisa Juan Soler en 2018 tras 15 años casados.

Por ahí está mal que lo diga pero yo me siento desprotegida. Llego a un restaurante o a una fiesta sola sin Juan y me siento desprotegida", dice Maki.

Natalia aseguraba que se sentía así y era válido, pero que eso no significaba que en realidad lo estuviera. Maki luego comentó que ella se considera una mujer independiente, pero que al no tener pareja se siente sin esa protección.

Magún interrumpió tratando de evitar que la conversación subiera de tono pero no logró calmar los ánimos: "No tiene nada que ver con que un hombre sea caballeroso o que un hombre tenga una sensación de protección o que sea un violento", dijo.

Creo que buscar protección en alguien le da un poder que yo no le daría a alguien sobre mí", sostuvo tajante Natalia.

Mientras Consuelo solo se reía con comentarios aquí y allá, Natalia contó que ella tiene una buena pareja actualmente y no busca que él la proteja, momento en el que Magún sugiere que definan "proteger" porque creía que ahí era donde diferían más.

Tras dejar claro que lo que decía no era un ataque contra la sociedad mexicana y que solo hablaba del país porque "ahí nací y crecí y es lo que he vivido", Natalia comentó que no le gusta la cualidad de "caballeroso" porque "tiene valores con los que no concuerdo".

Creo que surge más fácil una relación de amor no una donde el hombre protege... híjole, hasta que no", mencionó Téllez.

Maki estalla contra Natalia, asegurando que no tenía nada de malo ser caballeroso y que era una "virtud", momento en el que Magún finalmente dijo que la razón por la que nunca estarían de acuerdo es porque vienen de diferentes generaciones.

Es la diferencia generacional. Yo así lo creo. Creo que la edad que tienes tú y la que tienes tú hay un 'gap' (brecha) que es lo que está viviendo tu generación y lo que vive la tuya que es totalmente diferente lo que buscan en una pareja y relación", sostiene Magún.

Natalia no se quedó conforme con esa explicación, asegurando que hay mujeres mayores que ella que son aún más liberales y Maki solamente se limita a reiterar que no está de acuerdo con ella luego de una última declaración de la conductora.

"Los hombres protegen es la primera razón por la que las mujeres muchas veces están en desventaja en sus propias relaciones", dijo Natalia.

No estoy de acuerdo contigo pero para nada. Yo no estoy buscando un salvador", finaliza Maki entre risas.

Internautas opinaron sobre el intenso debate que sostuvieron Natalia y Maki, asegurando que hizo falta Paola para mediar la situación. Aunque defendieron ambos puntos de vista, comentaron que fue evidente la desesperación de Natalia.

Dos puntos tan distintos ocupaban que alguien neutralizara o diera sentido a lo que querían decir, quizá estando Paola se hubiese logrado un punto de vista objetivo".

Sentí la desesperación de Natalia, jajaja donde esta Paola para enseñarle a Maki".

Cada quien tiene su punto de vista y son válidos y respetables. Como dijo Daniela, es cuestión generacional".

¿Qué onda con maki? Jajaja , quiso hacer quedar en ridículo a Natalia y Natalia supo defenderse muy bien".

Fuente: Canal de YouTube de Unicable