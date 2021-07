Alejandra Guzmán revela la trágica vida junto al papá de Frida Sofía: "Se ponía celoso y olvídate"

Ciudad de México.- En una reciente entrevista para YouTube en el programa del conductor Yordi Rosado, la cantante Alejandra Guzmán habló sin pelos en la lengua y reveló grandes detalles muy íntimos de su vida.

En medio de la charla, la famosa confesó la difícil vida que llevó junto al padre de su hija Frida Sofía, el empresario Pablo Moctezuma.

Señaló que, durante su embarazo y tras el nacimiento de su hija, vivieron juntos en una casa que les prestaba la familia de su expareja.

Sin embargo, reveló que fue muy difícil vivir a su lado, pues todos los días hubo golpes y peleas, pese a que Frida tenía ya, dos meses de haber nacido.

Decidí dejarlo porque también se ponía celoso de un modelo que salía en el video de 'Mírala, míralo'...pensaba que yo habría tenido sexo con él y yo, 'no hombre, ojalá', pero eran unas tranquizas que, olvídate. Tranquizas buenas. Entonces dije 'hasta aquí llegamos'", reveló

"Claro que me defiendo. Yo agarraba mi tacón o lo que sea pero pues, imagínate un hombre contra una mujer, siempre va a ganar el hombre. Pero, no me dejo. Digo hasta aquí y hasta aquí...con él, fue que más agresión hubo".

Confiesa que, pese a todo nunca le prohibió que viera a Frida Sofía, aunque nunca le ayudó ni para la comida, ni para la escuela de su hija.

Además, confesó que el tema Llama, por favor fue dedicado a Moctezuma, luego de la serie de problemas que tuvo con su exmarido por las infidelidades que le ocasionó.

En medio de la charla, Yordi también cuestionó sobre la situación que actualmente viven su hija y su padre, el cantante Enrique Guzmán y pese a que no habló del tema muy a fondo, la artista reveló:

Sigo amando a mi familia así como es, no la voy a cambiar. Amo a mi padre como es, amo a mi madre como es, a mis hermanos, a Rosalba, la esposa de mi papá... siempre le pido a Dios que tenga solución, que tenga un buen final".

Fuente: Canal de YouTube de Yordi Rosado