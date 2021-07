Tras ser abusada, actriz de TV Azteca revela que no llevará a su agresor a juicio: "Hay corrupción"

Ciudad de México.- Hace algunas horas la joven actriz y conductora Daniela Berriel difundió un video en las redes sociales para informar que había tomado a decisión de no seguir con su denuncia en contra de Eduardo Ojeda, a quien acusó de abuso desde hace más de 1 año.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La egresada de la escuela de actuación de TV Azteca explicó a través de su cuenta oficial de Instagram que no estaba arrepentida por haber alzado la voz, pero simplemente varias circunstancias la obligaron a renunciar a su caso.

La primera razón fue porque yo me sentía protegida legalmente ya que yo estaba con el despacho ‘Olea y Olea’ pero a una semana de presentar el amparo, ellos me comentaron que ya no podían trabajar por bono, por bono es que yo no estaba pagando honorarios y la verdad es que no tengo recursos para pagar abogados ahorita entonces me siento desprotegida legalmente para seguir el caso", confesó.