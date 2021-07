Adiós Chapoy: Tras ser acusado por tocar a hombres, Bisogno deja 'Ventaneando' ¿TV Azteca lo corrió?

Ciudad de México.- Luego de las delicadas acusaciones por acoso que salieron en su contra, el polémico conductor Daniel Bisogno se tomará un descanso de la televisión y abandonará el programa Ventaneando, en el cual ha trabajado desde hace 24 años.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

¡Guerra sucia! Bigorra explota contra Bisogno y lo saca del clóset: "Me traicionó y me embarró"

El presentador mejor conocido como 'El Muñe' se encuentra en medio de la polémica debido a todos los escándalos que surgieron en la última semana. Primero el exacadémico Raúl Sandoval lo acusó de haberlo tocado indebidamente durante una fiesta, razón por la que terminó su amistad.

En una fiesta, una vez, con su actual esposa, que en ese tiempo era su novia, pues estamos reunidos ahí, yo creo que se le pasaron las copillas o algo y él tuvo una falta de respeto hacía mí... pues me tiró un agarrón de nueces (tocar los testículos) con la mano media escondida", declaró el cachanilla a Chisme no Like.