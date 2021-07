Escándalo en Televisa: Tachan de "interesada" a novia de Sammy Pérez y le advierten: "Quiere dinero"

Ciudad de México.- El famoso actor de Televisa y comediante Sammy Pérez continúa delicado de salud debido a complicaciones del Covid-19 y mientras él trata de luchar por su vida, su novia Zuleika Garza se encuentra metida en tremenda polémica.

El exmánager del artista mexicano, Gabriel Suárez 'El Dandy', brindó una entrevista exclusiva al programa De primera mano y aquí relató que él cree que Zuleika no está con Sammy por amor, sino porque busca sacar ventaja de su relación.

Explicó que le parece increíble que la mujer haya aceptado casarse con el intérprete del programa XH-DRbZ cuando apenas tenían unos días de haberse casado y además aseguró que Pérez se alejó de sus conocidos cuando comenzó este nuevo noviazgo.

Imagínense ustedes mismos, yo lo voy a dejar a cada quien. Se hicieron novios creo que un jueves, un miércoles y el sábado ya se iban a casar por el civil, y luego ya no tuve contacto con él... sé que es edecán o modelo, yo la verdad me enteré que es de otro tipo de vida, pues ustedes chequen, ¿conoce a Sammy un día y para el sábado ya se van a casar? No tiene ni dinero, la verdad Sammy iba al día", declaró 'El Dandy'.