¡Lo humilló! Madre de exactriz de TV Azteca exhibe a galán de Televisa por serle infiel a su hija

Ciudad de México.- Doña Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, se dijo feliz del noviazgo de la actriz con el empresario Luis Rodrigo Murillo García, sin embargo, arremetió contra su exyerno Gabriel Soto con una fuerte indirecta.

Durante su encuentro con la prensa, la madre de la actriz, quien podría regresar a las telenovelas en Televisa luego de haber desarrollado gran parte de su carrera en TV Azteca, no perdió la oportunidad de recalcar que está contenta por Geraldine y su nueva relación.

Además, comentó que su hija sí es fiel, haciendo referencia a que Soto le habría 'puesto el cuerno' a Bazán con su ahora prometida, Irina Baeva.

Por último, Doña Rosalba no perdió la oportunidad de enviar una fuerte indirecta contra su exyerno, el actor Gabriel Soto.

O sea, no tiene caso decir '¡ay!, que prometido' o no sé qué si no viven juntos, si vivieran juntos pues ya para qué la promete si ya la tienes ahí".