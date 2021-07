"Nací siendo gay": Conductor de 'Ventaneando' se confiesa y ¿traiciona a Chapoy en Televisa?

Ciudad de México.- Un polémico conductor de Ventaneando cambió las filas de TV Azteca luego de 25 años al aire por las de Televisa, entrevista en la que habló de todo, desde uno de los errores más grandes de su carrera hasta confirmar su orientación sexual.

No se trata de Daniel Bisogno o de Ricardo Manjarrez, sino de Pedro Sola, quien no solo se volvió uno de los conductores preferidos de la televisión mexicana, sino de todo el medio, pues más que un presentador ya es un personaje completo.

El 'Tío Pedrito', como le han apodado muchos internautas, se ha vuelto muy popular en las redes por su sentido del humor y los errores que ha cometido al aire.

El conductor, quien aún es parte del programa dirigido por Pati Chapoy, visitó el programa Confesiones de Aurora Valle (quien estuvo en Ventaneando durante varios años) del canal TlNovelas, propiedad de Televisa.

Ahí, Pedrito se desahogó sobre el peor error que ha cometido. El más vergonzoso y el más caro, el cual casi le cuesta su trabajo en el programa: el del comercial de la mayonesa. Este error le costó muy caro a Sola, pues asegura que le descontaron 75 mil pesos de su sueldo.

(Tuve que pagar) 75 mil pesos que me descontaron de 5 a la quincena, ¿cómo ves?", le dijo a Aurora.

Hablando más del tema, Pedrito comentó: "Pues mira, más que nada para mí fue muy vergonzoso porque estás en una empresa en donde pues la empresa es un negocio, entonces parte del negocio importante es, bueno, la tele y los anuncios en la tele, entonces las menciones comerciales que hacemos todos los días y las cuales nos pagan, de repente pues en vivo, uno tiene que tener mucho cuidado".

Bueno, de repente me equivoco en el nombre de la mayonesa (...) no supe qué hacer, la imagen es horrorosa, yo no la quiero ni ver porque (se desmaya) Casi me morí. Dice Bisogno que Pati de repente volteó y dijo: 'Uta, no puede ser tan pen...' Ella dice que no lo dijo pero Daniel eso dice, ya sabes".

El presentador pensó que lo correrían del programa pero esto no fue así. Aunque confiesa que aún no se recupera económicamente, revela que sí lo volvió "el hombre más famoso de la televisión".

Yo pensé que me iban a correr, no, no me corrieron afortunadamente pero tuve que pagar en abonos pero pues cada quien paga sus errores, fue un error muy duro".

El presentador también recordó otro error que tuvo al aire, cuando le tocó promocionar una marca de cerveza, en donde lo captan al término del comercial haciendo una 'cara fea' a la cerveza que acababa de tomar.

Sola comentó que no fue a la cerveza, sino que ese gesto se lo hizo a un compañero encargado de ventas pues al terminar de leer el guión se había trabado un poco. El presentador igual comentó que otra marca de cerveza le pidió promocionarlos después de esto, por lo que no pasó a mayores.

El presentador luego reveló un secreto del programa de espectáculos, derivado de su error. Pedrito confesó un secreto muy bien guardado del programa en Televisa. ¿Qué dirá Chapoy?

¿Sabes qué es lo que hacemos ahora en 'Ventaneando'? Como llegamos temprano al canal, entonces de 2 a 3 (de la tarde) grabamos las menciones entonces si te equivocas la repites, y nada más en el momento en el que va a salir la mención, pues me salgo para regresar que disque de la mención y la gente ni cuenta se da, porque estoy vestido idéntico y todo está igual pero así si te equivocas, se repite y se acabó".

El conductor de 74 años luego tocó un tema bastante íntimo: su orientación sexual. Aunque es bien sabido que el presentador es homosexual y tiene una pareja 30 años menor, con quien lleva 20 años de relación, Sola reiteró que está orgulloso de ser quién es.

Al hablar del odio que recibe en redes sociales, el conductor dijo que varias veces lo intentaron insultar por su orientación en la calle, pero que él respondía sin cuidado.

Lo voy a decir. Un día me acuerdo que me puso una persona: 'Pin... viejo pu...' y le puse: 'Viejo y pu... sí, pin... jamás'".

Luego de recordar cómo fue que la productora Carmen Armendáriz le propuso hacer un programa de espectáculos y de ahí nació Ventaneando, Aurora le dijo: "Yo recuerdo que un periodista te preguntó: 'Oiga Pedrito ¿y cuando va a salir del clóset?'".

Y yo le contesté: Yo nunca he estado en el clóset. Yo me enteré de mi sexualidad desde que yo era adolescente. Desde niño los primeros recuerdos que tengo son así. A mí cuando de repente me dicen: los homosexuales son unos viciosos que se convierten en homosexuales. No, no nos convertimos. Yo sí siento que la homosexualidad es genética y que naces con ella", recordó Pedrito.

De repente, Sola contó algo que siempre se le ha criticado a su compañero Daniel Bisogno, quien aunque nunca ha confirmado nada, siempre se ha rumorado que es homosexual, pese a que ha tenido dos esposas y tiene una hija.

"Que la vas descubriendo y los atavismos de tipo social y familiar que existen, religiosos y culturales, provocan que la gente viva en el clóset, escondida y con una represión espantosa (...) ¿Cuántos hombres hay que se casan con señoras y tienen hijos y luego buscan a ver qué put... se cog... por allá atrás? No, qué cosa tan horrible", dijo Sola.

Pedro confesó que él siempre ha sido así y que nunca necesitó esconderse nada ni nadie, pues no tuvo reparos en contarle a su familia que era gay; aunque al principio a su madre le pareció algo extraño, asegura que su familia siempre lo apoyó.

"Yo tenía 14 años, mi mamá me preguntó. De repente ella me dijo como que a mí se me hacía 'agua la canoa' y yo le dije que sí. Mi papá que era un caballero. Él leía un periódico en la mesa, me vio y siguió leyendo el periódico (...) Mi mamá de pronto se incomodó y dijo: 'Hay que llevar al niño al doctor' y mi abuela le dijo: 'Él no está enfermo, así que no te preocupes por nada'", contó.

Finalmente, el conductor contó que a su pareja lo conoció en noviembre del 2001, justo después de la muerte de su madre y que desde entonces hasta la fecha son inseparables y que la pandemia por Covid-19 solo fortaleció su relación.

Él no vivía en México, vivía en Tabasco. Yo nunca me había percatado que a los hombres jóvenes les gustaran los hombres viejos y ahora me doy cuenta que hay una gran cantidad. (...) Tenía 54 años y él 24, 30 años más".

"Un año después se vino a vivir aquí conmigo, aquí vive conmigo y somos muy felices. Tenemos una buena relación y una gran afinidad en muchas cosas (...) Vivimos muy agusto, yo estoy muy enamorado. Te puedo decir si hay alguien importante en mi vida es él", concluyó.

