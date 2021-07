Rafa Márquez lanza amenazas contra su exesposa y la llama "conflictiva, vividora"

Ciudad de México.- La polémica envuelve una vez más a Adriana Lavat y Rafael Márquez, quienes a pesar de haberse divorciado en 2008, continúan con batallas legales relacionadas con la manutención de sus hijos Raffaella y Santiago.

Conviene recordar que en 2015 parecía que ambos habían superado sus diferencias, no obstante, poco después se confirmó que el exfutbolista la demandó para así conseguir que redujera el monto de la pensión. Dos años más tarde fue ella quien lo señaló ante las autoridades por la falta de pago.

Ahora, Lavat confesó que ha recibido fuertes amenazas de Rafael y su esposa Jaydy Michel. Asimismo, la han bombardeado con graves insultos, pese a que el único objetivo de la artista de 47 años es defender lo que les corresponde a sus hijos.

Me mandaron decir con su abogado penalista, quien me trató de amedrentar, que si quiero demandar los incumplimientos del señor, que lo haga. Que tome en cuenta que será un proceso largo, tedioso y costoso. Me mandaron decir que he sido muy conflictiva en todo este tiempo (...) O sea, que una mujer que no deja que hagan menos a sus hijos, y que pelea porque le den lo que les corresponde (...), además de todo lo que me han llamado (zorra, abusiva, vividora, etc.), es también conflictiva".