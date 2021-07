¡Consternado! Eugenio Derbez exige justicia por el asesinato de un perro en el Estado de México

Ciudad de México.- El famoso actor Eugenio Derbez se ha caracterizado por ser defensor de los animales y las injusticias, razón que lo ha llevado a estar en medio de fuertes polémicas.

Sin embargo, ninguna controversia ha provocado que el también productor se limite a callar su opinión, pues recientemente se pronunció en contra del asesinato de un perro que fue brutalmente atacado en el Estado de México.

Fue a través de un video que el comediante publicó en su perfil de Twitter donde manifestó su inconformidad por el atroz acto cometido en contra de la mascota.

Una vez más, vemos desfilar por las redes casos y casos de maltrato animal pero, muy pocos caso llegan a un proceso legal que termine en la aplicación de la ley contra el agresor o agresores", se escucha decir al famoso.

"Se tiene ya la denuncia y además, este video como evidencia. Este acto no puede quedar impune, y no solo porque la ley deba aplicarse, sino porque la violencia no debe de permitirse en ningún grado, porque además quien es violento con un animal, quien es capaz de matar a palos...pronto terminará haciendo algo parecido con un humano..."

Hoy esa violencia fue contra un perro, mañana podría ser contra un niño, un adulto mayor", agregó.

ES URGENTE que se castigue la violencia en cualquier forma. Necesitamos endurecer las penas para este tipo de delitos. Gente así, son un peligro para la sociedad. En @Edomex el MALTRATO ANIMAL es DELITO. Por favor @alfredodelmazo @FiscalEdomex @PJEdomex @Legismex APLIQUEN LA LEY! pic.twitter.com/q6sJDk011F — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) July 27, 2021

En su mensaje, el actor envía directamente el llamado de atención al gobernador del estado Alfredo del Mazo y a la Fiscalía del Estado de México.

Fuente: Twitter @ederbez