"Eres deplorable": Miguel Bosé estalla en TV Azteca y casi hace llorar a integrantes de 'La Voz'

Ciudad de México.- El cantante español Miguel Bosé desató tremenda polémica entre los televidentes de TV Azteca pues en la más reciente entrega de La Voz dio tremendo regaño a tres de los integrantes de su equipo y eso despertó la molestia de muchos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Todo ocurrió cuando el intérprete de Morena mía presentó en el escenario a los participantes Moisés Solís, Paco Padilla y Diego Melendez, sin embargo, ni a él ni a su colega Jesús Navarro les gustó la presentación de los tres y ambos los destrozaron frente a las cámaras del reality.

Diego tuviste la mala suerte de cantar mi canción enfrente de mí, no me gustó, todos son unos mocosos y tienen toda la vida para conocerse a sí mismos, ninguno me voló la cabeza", mencionó Chuy un tanto molesto.