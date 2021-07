Escándalo en Televisa: Conductora tendría amorío con actor ¡pero estaba a punto de casarse con otro!

Ciudad de México.- Los escándalos no paran entre los artistas de Televisa y ahora se acusó a una famosa conductora de ser la 'tercera en discordia' entre el polémico actor y cantante José Manuel Figueroa y su exnovia Farina Chaparro.

TVNotas sacó en la portada de este martes que la chica fitness y presentadora de Bandamax Marie Claire Harp estaría saliendo con el hijo del fallecido Joan Sebastian y que lo peor, es que al igual que él, ella también estaba comprometida cuando este tórrido romance comenzó.

Un informante anónimo declaró a la revista que la guapa artista venezolana tenía una relación cuando conoció a Figueroa y que a pesar de que había planes de boda, dejó a su novio para salir con el cantante.

Sin embargo, Marie Claire no fue la única que hizo las cosas mal pues José Manuel tenía una relación con Farina y esta descubrió su infidelidad, por lo que se habría detonado el escándalo que tienen ahora.

Farina notó que Marie y José Manuel Figueroa empezaron a intercambiar corazoncitos en sus redes sociales y obvio se molestó. Y como cualquier mujer celosa, le cuestionó a él qué pasaba y José le dijo que no le interesaba nada con Marie, que no se alucinara. Entonces, Farina la contactó por Instagram y le preguntó qué onda, Marie le dijo que no le interesaba José Manuel, que ella ya estaba comprometida con su galán y que no había nada entre ellos".