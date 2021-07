"Maldita inculta": Exactriz de Televisa se lanza contra vacunas antiCovid-19 y la hacen pedazos

Ciudad de México.- La exactriz de Televisa y conductora Aracely Arámbula reveló que no se han vacunado contra el Covid-19 y no tiene interés de hacerlo en este momento debido a la información que tiene sobre este tema.

Durante su presencia en Acapulco para celebrar el lanzamiento del programa de YouTube Do It de la actriz Cinthya Coppelli, la expareja de Luis Miguel confesó que prefiere cuidar su sistema inmune antes de pensar en vacunarse.

No, no me he vacunado, mis hijos y yo, por lo pronto, estamos cuidando mucho el sistema inmune. Soy una persona que me gusta rectificar todo lo que me pongo, mi hermano es doctor y queremos esperarnos un poquito", explicó.