"Me corté las venas": Actriz de Televisa revela que casi muere para salvar a su hija recién nacida

Ciudad de México.- La polémica actriz de Televisa Carmen Salinas dejó helados con una fuerte revelación a la prensa mientras era cuestionada sobre la situación de Ninel Conde, quien se ha quejado por no poder ver a su hijo con Giovanni Medina.

Salinas confesó que hace varios años sufrió una experiencia tan fuerte que la llevó a cortarse las venas en un intento desesperado para que no le quitaran a su hija y que incluso su familia política la golpeó y arrojó por las escaleras poco después de dar a luz.

La actriz reveló que estuvo a punto de quitarse la vida para impedir que su suegra y sus cuñados le arrebataran a su hija María Eugenia, quien tenía apenas 40 días de nacida.

En una entrevista a Ventaneando de TV Azteca, Carmelita Salinas dijo: "¿Les confío yo algo? Es muy triste. Cuando yo tuve a mi hija María Eugenita y fui a Guadalajara porque me dijo Pedro, el padre de mis hijos que en paz descanse: 'Ve para que arregles la iglesia para ir a casarnos por la iglesia' y fui, llevaba a mi niña de 40 días de nacida y a Pedrito de 5 años de edad".

Llegué a la casa de la madre del padre de mis hijos y me quisieron quitar a mi hija. Me golpeó una hermana de Pedro y un hermano. Ella me pegó de cachetadas y yo tenía 40 días de haber parido a mi hija. Me aventaron por unas escaleras y me vine rodando".

La actriz contó que la discriminaron por su tono de piel y de una manera muy violenta la amenazaban e insultaban: "Me decían: 'Te largas pero con tu muchacho porque está prieto como tú y ese no se parece'. La mamá y Pedro eran güeritos. 'La niña está güerita como nosotros y te vas a largar, pero a la niña no te la vas a llevar'", cuenta.

¿Y saben qué hice para que me dejaran salir con mi niña? Me corté las venas mira (muestra su muñeca con cicatrices). Por un hijo, la vida. La vida pro nunca dejar de verlo ni permitir que te quiten a tu criaturita. Yo me corté las venas por mi hija.

"Y mi cuñada gritó: 'Mamá, esta vieja ya se cortó las venas'. 'Maldita vieja échala para la calle antes de que se nos muera aquí' (le dijo). Solamente agarré la mantillita de mi hija con su mamila, agarré a mi hijo de la mano; iba desangrándome, a lo que quiero llegar es que por un hijo, la vida", finalizó.

Fuente: Instagram @ventaneandouno y @carmensalinas_56