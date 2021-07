¿Nuevo arreglito? Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, impacta con cambio físico y la tunden

Ciudad de México.- Sofía Castro, hija mayor de la exprimera dama de México Angélica Rivera, siempre es una de las jóvenes artistas que más da de qué hablar en las redes sociales sobre todo por la polémica familia de la que viene.

Hace algunas horas la también heredera del 'Güero' Castro volvió a desatar la controversia entre sus miles de fans, quienes comenzaron a tundirla con comentarios para preguntarle si se había sometido a un nuevo arreglito estético.

Por medio de sus historias de Instagram, Sofi compartió una nueva selfie en la que sus labios lucen más prominentes de la habitual y varios internautas le cuestionaron si se había inyectado algo.

Sofía respondió esta mañana que no se ha sometido a ningún tratamiento y que si sus labios se ven tan carnosos porque se colocó un labial que los hincha un poco.

Ya me preguntaron que si me inyecté la boca, pues no, no es un filtro, no me inyecté, estoy usando un lipstick que hincha la boca", explicó la mayor del clan Castro-Rivera.

Cabe resaltar que hace algunos meses la prensa entrevistó a la hija de 'La Gaviota' y le preguntó si ella se había practicado alguna cirugía, pero aseguró tajantemente que jamás ha visitado al cirujano.

¿Ustedes qué creen muchachos?... no, ¡claro que no!, y ojo eh, no tengo nada en contra de las cirugías, al contrario, creo que cuando algo no te gusta si lo puedes cambiar qué mejor, yo no me hecho nada, el día que me haga algo se los diré, (luego) cuando esconden las cirugías… la verdad yo no sería de esas", señaló Sofía.