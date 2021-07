"Presto el chiquitito": Exconductor de Televisa habla de romance con su jefe ¡a cambio de dinero!

Ciudad de México.- Un exconductor de Televisa y ESPN dejó en shock a todo Sale el Sol al hablar de más al aire, pues reveló que si le pagaran más dinero, estaría dispuesto a tener un romance de una noche con su jefe.

Todo sucedió en la sección Trapitos al Sol del programa matutino de Imagen Televisión cuando el elenco jugaba al 'Yo nunca, nunca' junta a la invitada, la actriz Felicia Mercado, momento en el que salieron a la luz íntimas confesiones de todos.

El conductor Carlos Arenas fue quien hizo la pregunta: "Yo nunca, nunca le he tirado la onda a mi jefe o jefa" y todos se quedaron callados hasta que Felicia respondió: "No, me la han tirado a mí, pero no yo a ellos", momento que aprovecha Poncho Vera, quien se unió a Sale el Sol hace un tiempo, para responder:

A mí si me ofrecen más lana yo sí presto el 'chiquitito', todo; pues ya a estas alturas ¿qué?", confesó en pleno programa.

Los comentarios del exconductor de Telehit dejaron a sus compañeros callados e impactados. Luego soltaron una infinidad de preguntas entre risas al no poder creer lo que escuchaban: "¿El qué?", "¿qué qué?", "¿todo?", "depende del jefe", "no manches".

"Que te oiga Andrés eh", le dice Arenas refiriéndose al productor del matutino, Andrés Tovar, a lo que Poncho replicó: "Pues si se le ofrece que se lo lleve, ¿quieres más billete?".

Cabe recordar que Vera estuvo casado con la actriz de Televisa Gabriela Platas y hasta tuvo un tórrido romance con la conductora de Televisa y ex de 'Zague', Paola Rojas. Fue apenas en febrero que confesó por qué terminaron al aire.

Paola es una mujer encantadora. Terminamos muy bien. Paola vivía en la colonia Del Valle, ahí por la tienda esta grandota de Insurgentes. La verdad es que llevábamos muchos años, trabajamos juntos, y éramos más amigos que novios. Osea, como que no veíamos a dónde podíamos llegar", dijo.

Cabe mencionar que todo fue en tono de broma, pues actualmente el conductor está felizmente casado con Fernanda Locken.

