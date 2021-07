"Temo por mi vida": Actriz de TV Azteca dejará México tras denunciar violación y quedarse sin dinero

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora de TV Azteca confirmó que luego de finalizar el proceso legal que sostenía contra un hombre llamado Eduardo O. por violación y un actor de Televisa por cómplice del abuso, dejará México.

Se trata de Daniela Berriel, quien declaró en entrevista con Venga la Alegría que contempla irse del país debido a que se siente insegura por la resolución que dieron las autoridades a su caso.

Aunque la actriz le dio el perdón al actor de Televisa Gonzalo Peña luego de haberlo denunciado como cómplice del abuso que presuntamente sufrió a manos de Eduardo, aseguró que hasta la fecha no se siente cómoda con cómo terminó el caso, ya que no podía seguir pagando sus abogados.

Sí, lo hemos platicado en familia, y yo creo que sí, si nos vamos a ir un rato, no lo sé, o sea no sé si mis papás, pero sí, ya estamos un poco cansadas y si me da miedo que algo me llegara a pasar a mí o a mi familia por tanto exponer esto", explicó.

Gonzalo Peña y Eduardo O.

Ante la pregunta sobre si había recibido amenazas por parte de Eduardo, Barriel comentó:

No, no he recibido amenazas, pero conozco el nivel político y económico y sí me da miedo".

Previo a estas declaraciones, Daniela confesó que a pesar de que el diputado Sergio Mayer le había brindado todo su apoyo al inicio de su denuncia, posteriormente ya no supo nada de él.

Creo que estuvo en el caso de otras chicas, ya no tuve comunicación con él, y una vez que yo hice este video donde cerraba el caso ya no se ha comunicado conmigo", comentó.

La artista desistió de su denuncia contra Ojeda debido a que ya no cuenta con el apoyo del despacho de abogados Olea & Olea, quienes se hicieron cargo de su caso sin recibir pago por sus servicios. Ahora que ya será así, la actriz asegura que ya no tiene dinero para cubrir esos gastos.

"A una semana de presentar el amparo ellos me comentaron que ya no podían trabajar pro bono; eso quiere decir que yo no estaba pagando honorarios, entonces tenía que empezar a apagar honorarios y la verdad es que no tengo los recursos para pagar abogados ahorita, entonces me siento desprotegida legalmente para seguir el caso", explicó en su momento Daniela.

