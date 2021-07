¡Tragedia en la familia Pinal! Enrique Guzmán, aterrado por denuncia de Frida Sofía: "Se quiere morir"

Ciudad de México.- Las malas noticias para la familia Guzmán-Pinal no paran pues este martes 27 de julio la revista TVNotas sacó a la luz que don Enrique Guzmán se encontraría devastado y aterrado por las acusaciones por abuso que su nieta Frida Sofía hizo en su contra.

El mencionado sitio de espectáculos aseguró que el intérprete de rock and roll estaría bastante afectado por las denuncias que hay en su contra, debido a que no solo lo afectan anímicamente, sino también en su 'bolsillo' pues no puede conseguir trabajo.

Está muy desesperado porque no se puede resolver la situación. Otra cosa que lo tiene mal es que la gente no ha dejado de atacarlo, le escribe cosas feas en redes y hasta en persona le han hecho groserías. Al principio le enojaba, pero ahora le entristece que lo juzguen por algo que asegura que no cometió y, sobre todo, le angustia que por esa situación ya no le dan trabajo y no puede solventar sus gastos", señalaron.

La familia de don Enrique estaría muy preocupado por verlo tan mal que hasta sus hijos y su esposa, doña Rosalba Welter, le habrían pedido que busque terapia para mejorar su estado de ánimo y salud mental.

Se le sube o baja el azúcar; además su presión arterial se desestabilizó y sus ganas de vivir han mermado... él mismo ha dicho que mejor ya se quiere morir", añadió el informante.

Asimismo, aseguran que el mayor temor del exesposo de Silvia Pinal es pisar la prisión pues aunque sus abogados le han dicho que no se preocupe, él tendría "miedo de que todo salga mal".

Por todo lo que se ha visto últimamente con algunas personas públicas que de la noche a la mañana ya pararon en un reclusorio, eso es lo que a él le aterra", explicaron.

Cabe resaltar que ni don Enrique ni Alejandra Guzmán han hablado sobre esta situación, por lo que la información de la revista TVNotas permanece en calidad de especulación.

