Tras rumores de embarazo, Paris Hilton revela sí está embarazada; así se llamaría su bebé

Estados Unidos.- Una vez más, la vida personal de Paris Hilton está dando de qué hablar, y es que hace unas horas surgió el rumor de que la actriz estaría esperando a su primer bebé.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

A meses de que los dos contraigan matrimonio se soltó la bomba de que Paris estaría embarazada. Sin embargo, la propia Paris ha negado la noticia en su podcast más reciente.

Paris deja las cosas claras y confirma que no está embarazada", dice la publicista del podcast This Is Paris. "Dice que está esperando hasta después de la boda y no sabe cómo empezó el rumor, pero cree que podría deberse a que llevaba puesto su nuevo sujetador push-up"

Paris Hilton says she's not pregnant. pic.twitter.com/8cH4UxEaFd — Kate Aurthur (@KateAurthur) July 27, 2021

Lo que sí es verdad es que Paris sí planea en tener hijos y dice que nombraría a su bebé London si es una niña. En caso de que tenga un varón, a la también DJ le gustaría nombrarlo con el nombre de una ciudad o país, aunque no está lista para revelarlo públicamente.

Fuente: La Opinión