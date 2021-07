¡La vetaron! Actriz confiesa que Televisa la corrió de telenovela por 'traicionarlos' con TV Azteca

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora reveló la fuerte razón por la que fue vetada de Televisa luego de que estaba a punto de participar en una famosa telenovela de esa empresa.

Se trata de la querida conductora boricua Adamari López, quien antes de ser presentadora de televisión en Telemundo, actuaba en México en diferentes telenovelas.

En entrevista con el publicista Joe Bonilla, quien ayudó a Adamari en su carrera cuando debutó en México, la ex de Toni Costa y Luis Fonsi reveló que su camino a la fama estuvo marcado por una experiencia que la dejó devastada: fue vetada de Televisa.

Todo sucedió en 1997 cuando López buscaba debutar en la empresa de San Ángel en la telenovela Pueblo chico, infierno grande, protagonizado por Verónica Castro.

Adamari contó que audicionó para el papel en el melodrama junto a dos grandes actrices: Aracely Arámbula e Irán Castillo, pero sabía que ellas tenían 'preferencia' ya que ella no era conocida en el medio y ni siquiera era mexicana.

"Hice casting con Aracely Arámbula y con Irán Castillo, fueron dos de las figuras que ya estaban cotizando en México, que eran egresadas del CEA, que tenían como esa importancia dentro de la misma empresa y que entendería yo que las iban a mirar más a ellas porque eran egresadas del CEA. A mí no me conocían".

La carismática conductora luego recordó que tras luchar, su talento triunfó y obtuvo el papel. Incluso, comentó que empezó a llevar clases en el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa) e intentaba suavizar su acento boricua.

"A mí me dieron el papel. Yo llegué a tomar clases en el CEA, empecé las clases de capacitación para suavizar mi acento puertorriqueño y neutralizarlo, me hicieron un cambio de imagen... Estaban empezando a hacer el trámite porque entendían que el papel era mío".

Sin embargo, ahí sucedió algo terrible para la presentadora de Hoy Día. Televisa se dio cuenta que algunas de las telenovelas que Adamari hizo en Puerto Rico habían sido transmitidas por TV Azteca, la empresa de la competencia.

Esto para ellos no era negociable y era completamente imperdonable, además de ser motivo suficiente para vetarla y sacarla de la telenovela.

Al darse cuenta de este conflicto de intereses, me pidieron que me retirara de inmediato del canal y le dieron el papel a Aracely Arámbula (...) Aparecer en la otra cadena te convertía automáticamente en una especie de persona non grata. Esa experiencia me hizo bajar de las nubes con un solo trueno. Lloré muchísimo", confesó en su libro.