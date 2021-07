Sorpresa en TV Azteca: Exparticipantes de 'Exatlón' se comprometen y anuncian boda con tiernas fotos

Ciudad de México.- Dann Noyola, quien formó parte del reality Exatlón México, presumió hace algunas horas en sus redes sociales que estaba comprometido en matrimonio con su novia Julyn Aguila, quien a su vez concursó en Exatlón USA.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El exintegrante del equipo 'Héroes' aprovechó su cuenta oficial de Instagram para compartir tiernas fotografías en las que presume el anillo que le dio a su pareja, con quien tiene aproximadamente tres años de noviazgo.

She said yes... Me dijo que sí a pasar el resto de nuestras vidas juntos", escribió Dann.