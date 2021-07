Tragedia en Hollywood: Hallan muerto a importante actor; un trabajador descubrió su cadáver

Fethiye, Turquía.- Hollywood se viste de luto con la inesperada muerte de un importante actor. Medios confirman que el histrión escocés Mike Mitchell fue encontrado sin vida a los 65 años de edad.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El actor, quien participó en las populares películas Gladiador (2000) junto a Russell Crowe y Joaquin Phoenix y Corazón Valiente (1995) con Mel Gibson, fue hallado muerto el pasado fin de semana en Turquía.

Según informes del medio TMZ, el también campeón de fitness murió el pasado viernes 23 de julio de un infarto al corazón. El actor fue encontrado dentro de una cabaña del puerto deportivo de la ciudad costera de Fethiye por un gerente.

Su cuerpo fue trasladado a la morgue local para que le puedan practicar una autopsia y confirmen su causa de muerte.

Medios locales indican que el actor vivía en un barco en Turquía con su esposa desde hace tiempo. El histrión estaría filmando películas en el país.

No me lo podía creer. La muerte repentina de un actor internacional que manejamos, una persona honesta, un actor real, un verdadero amigo, mi querido amigo, nos ha entristecido profundamente. Siempre he tenido el honor de ser su manager", declaró el representante de Mitchell.