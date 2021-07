¿Traición en la familia? Hijo de Pepe Aguilar sale de la cárcel y su padre lo desmiente en TV Azteca

Ciudad de México.- ¿Traición en la dinastía Aguilar? El cantante Pepe Aguilar dejó en shock al desmentir a su hijo mayor Emiliano Aguilar, quien salió de la cárcel tras ser acusado por el delito de tráfico de personas en 2017.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

"No me gustó, fue feo": Ángela Aguilar, indignada con Karol G tras cantar con mariachi en PJ

La sentencia de Emiliano fueron varios meses en prisión, el pago de una fianza y su reclusión en una clínica de rehabilitación por el consumo de drogas, donde permaneció seis meses. Ahora que está en libertad, rompió el silencio ante la prensa.

Según una entrevista para Ventaneando y Venga la Alegría, programas de TV Azteca, el joven dijo que había sido contratado como parte del equipo de trabajo de su padre y sus hermanos, a quienes acompaña en las giras.

Al responder sobre si piensa iniciar una carrera en la música como sus hermanos, dijo tajante: "No, ahorita nada más estoy ayudando a mi papá, estoy muy agradecido con él, la verdad es que me ha ayudado mucho".

Finalmente, Emiliano evitó hablar de su exnovia, quien estaba con él cuando fue detenido y no quiso revelar por qué se quitó los tatuajes que tenía en el rostro: "Algo así, no tengo ningún comentario acerca de eso, pero sí", mencionó.

View this post on Instagram

Ahora, durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, Pepe Aguilar desmiente la situación, negando tajantemente que su hijo Emiliano se encuentre trabajando con él en este momento.

No, no está trabajando conmigo , está viviendo conmigo sí, al rato se pone a trabajar. No fíjate, no (canta), si no es manda, cantan los que pueden", respondió Aguilar a la pregunta de los reporteros sobre su dijo.