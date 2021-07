Tras polémica en contra de AMLO, tunden a Eduardo Yáñez y el actor estalla: "A la chin..."

Ciudad de México.- Eduardo Yáñez se ha convertido en blanco de críticas durante las últimas semanas por externar su descontento contra el actual gobierno mexicano.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Tras publicar un video en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador en su cuenta de Instagram, el actor recibió un sinfín de comentarios negativos recordándole el problema que vivió con el reportero al que abofeteó durante una gala, escenario que llevó al actor a responder a sus detractores.

View this post on Instagram

A través de la misma red social, Eduardo estalló en contra de los haters y por medio de un video, comentó:

Hoy quiero mandar a mis HATERS a la Chin... Porque me insultan cuando subo algo que no les parece. Pues primero estoy aplicando mi derecho de expresión y segundo no es necesario insultar, tercero este es mi espacio y publico lo que quiero. Al que no le guste no lo visite. Así que hagan sus maletas que la Ching... Queda lejos".