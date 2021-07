¿Volvieron? Itatí Cantoral habla de más en Televisa y revela todo sobre relación de Lucero y Mijares

Ciudad de México.- En los últimos meses Manuel Mijares y Lucero han estado colaborando juntos en varios proyectos como una portada de revista e incluso ahora formarán parte de un nuevo reality de Televisa, por lo que hasta incluso ha surgido el rumor de que se estarían reconciliando luego de su sonado divorcio.

La encargada de responder a esta fuerte especulación fue Itatí Cantoral, quien también está trabajando en este concurso al lado de los cantantes.

A través de una entrevista con las cámaras y micrófonos del programa Hoy, la actriz rubia reveló que ha sido testigo de la gran relación que hay entre Manuelito y Lucero, sin embargo, resaltó que solo son grandes amigos y que los admira.

Son los mejores exmaridos que yo he conocido en toda mi vida y no es broma ¡qué padres exmaridos!, son una pareja increíble, mejores compañeros no me pudieron haber tocado", dijo Cantoral.