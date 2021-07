¿Cerca de la muerte? Devastado, actor de Televisa da lamentable noticia a Gustavo Adolfo Infante

Ciudad de México.- Tras rumores de que el primer actor de Televisa Ignacio López Tarso estaría pasando por un mal momento de salud luego de que a finales del 2020 fuera visto con un tanque de oxígeno, él mismo rompe el silencio.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, conductor de Imagen Televisión, el histrión contó que estaba bien de salud y confesó que lamentablemente, por el aumento de contagios de Covid-19 en México, se canceló su gira con la obra 'Una vida en el teatro'.

Devastado, el actor de 96 años contó la razón por la que tuvieron que cancelar todo pese a que ya tenían la gira preparada. Incluso reveló que ya habían hecho la primera presentación en Cuernavaca, Morelos.

Ahí nos detuvimos porque ya no pudimos seguir adelante porque los teatros están al 30 por ciento y ese 30 por ciento no es atractivo para un empresario, entonces el empresario dijo que no. Hicimos Cuernavaca y ahí se acabó la gira hasta que vuelva otra vez a tratarse el asunto de los teatros y queden por lo menos al 50 por ciento", dijo.