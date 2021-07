"¿De cual fumó?": Exactriz de Televisa da positivo a Covid-19 y asegura que las pruebas "no sirven"

Paty Navidad da positivo a Covid-19 y asegura que las pruebas no sirven.

Ciudad de México.- Luego de que la revista TVNotas señalara que Paty Navidad había dado positivo a coronavirus, la actriz decidió romper el silencio a través de sus redes sociales y confirmó que la prueba sí salió positiva pero aseguró que "no sirve".

A través de su cuenta oficial de Instagram, la controversial exactriz de Televisa desató tremenda polémica al volver a señalar que esta enfermedad no existe y ahora hasta explicó que el Covid-19 es una "clave que tiene que ver con la inteligencia artificial, con la identidad digital, con la vacunación, entre otras cosas más".

Paty señaló que la prueba PCR que le practicaron antes de comenzar a grabar los nuevos capítulos de MasterChef Celebrity no es confiable, que no tiene ningún síntoma y hasta aseguró que ella no está enferma de "una clave del Nuevo Orden Mundial".

Un fan cuestionó directamente a Paty sobre si la prueba que le hicieron, arrojó resultados positivos y esto fue lo que respondió:

Dicen que diste positivo", escribió el seguidor.

En una prueba que no sirve … jeje", comentó la actriz.

Los mensajes de Navidad de inmediato desataron controversia y aunque varios de sus admiradores la apoyaron, decenas de internautas de inmediato se lanzaron en su contra y no han dejado de destrozarla.

Ya deja de estar diciendo tantas estupideces".

Voy a buscar al dealer de esta mujer para que me venda de la misma que la dejó así".

Ya siéntese señora".

¿De cuál fumó?".

Vieja loca y ridícula".

Señora sea un poco más responsable con lo que dice y hace".

Fuente: Instagram @patricianavidad