Maribel Guardia habla del escándalo de Lucía Méndez y un maquillista en TV Azteca: "Qué tristeza"

Ciudad de México.- Maribel Guardia externó su total respaldo a Lucía Ménde, luego de que el maquillista Caleb Campos la acusara de déspota y haberlo ofendido cuando intentaba realizar su trabajo.

En entrevista para el programa Venga la Alegría, la cantante salió en defensa de su colega y en primera instancia dijo desconocer a Caleb.

No me acuerdo que me haya maquillado, no sabía del problema, es que no me he puesto a ver nada de las redes la verdad, y no me pongo a ver los chismes, no sé ahorita quién es, seguro me maquilló alguna, pero no recuerdo", dijo en primera instancia la también conductora.

Después de que el periodista del programa de TV Azteca le mostró una foto en donde posa junto a él, Maribel replicó: "recuerden que nosotros los artistas todo mundo se toma foto con nosotros, es una falta de respeto, Lucía es una dama, es una mujer preciosa, no se mete con nadie, ¡qué tristeza!, nada más".

Agradeciendo que ella no ha vivido una controversia de este tipo, la artista de 62 años no perdió la oportunidad de enviarle un contundente mensaje a su colega.

No, yo no la he vivido gracias a Dios, pero no está una exento que en cualquier momento suceda, pero no se lo merece Lucía, es una dama, y aparte es una de las mujeres más bellas de este país, con más talento y más trayectoria, es una diosa, yo la quiero muchísimo. ¡Que le valga!, que le valga una pura y dos con sal… ¿quién es él y quién es ella?"

Por otra parte, Maribel Guardia se rehusó a brindar alguna declaración al respecto sobre la polémica que vive José Manuel Figueroa con su exnovia Farina Chaparro, quien lo acusa de violencia durante su relación sentimental.

No tengo nada qué hablar, discúlpenme, pero sin comentarios, tengo muchas cosas que hablar de mi vida, como para hablar de la vida ajena, no tengo nada qué hablar, no sé nada de hecho, no he visto, no he tenido tiempo la verdad, no sé nada", remató.

Fuente: Agencia México