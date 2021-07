Martha Higareda revela en 'Ventaneando' si le robó el novio a Yanet García: "Estoy muy contenta"

Ciudad de México.- Martha Higareda fue captada en el Aeropuerto de la Ciudad de México tras los rumores que aseguran que Lewis Howes inició una relación sentimental con ella cuando todavía mantenía un romance con Yanet García.

Al escuchar al reportero del programa Ventaneando cuestionarla sobre si era verdad que era la tercera en discordia tras el truene de Howes y García, la actriz inmediatamente respondió:

¿De verdad?... yo no he visto esto… ¿en serio?... ¡ay!, ¡no, no, no, para nada!, Luis y Yanet tuvieron una relación que llegó a su fin, él habla muy bonito de ella, no, ¡qué raro!, no, ni al caso".

Posteriormente, Martha dejó en claro que no todavía no es novia del ex de 'La Chica del Clima'.

Lo mío es super reciente y no soy su novia, o sea, todavía me tiene que ganar… ¡me tiene que ganar!..".

No obstante, confesó que está ilusionada con lo poco que conoce de Lewis. “Estoy muy contenta de ver que estamos como super alineados, tenemos los mismos valores, los mismos principios, que eso es muy importante, pero hasta ahí vamos, la verdad, es que como lo decía, me fue en otros momentos tan mal, que yo ya estoy en un momento en que el que digo 'no, a ver, quiero conocerte más, quiero saber quién eres, quiero saber qué valores tienes a ver si matchan con los míos'.

Al respecto del tiempo que tienen de conocerse, Higareda contó: "¡Híjole!, creo que tiene mucho que ver como yo empecé mi podcast y gran parte de mi podcast habla de estas cosas inspiradoras y así, pues de esa manera conectamos, pero fue hace muy poquito eh".

Sin embargo, Martha no pudo ocultar lo encantada que se siente con esta nueva relación y con una gran sonrisa afirmó: "sí, estoy feliz".

Y sin querer entrar en detalles de fechas exactas, al escuchar la interrogante sobre cuándo se dio su flechazo, la protagonista de la cinta “Amarte Duele” comentó: “la verdad no puedo decir mucho porque es una cuestión todavía privada y algo que apenas estoy explorando y estoy en una fase muy linda, pero no, no puedo compartir mucho”.

Finalmente, la mexicana reiteró: “Ahorita aprovecho este momento para desmentir esa situación y entre él y ella terminaron una relación y entonces ya después él y yo nos empezamos a conocer, pero normal, yo nunca haría una cosa así, para nada”.

Fuente: Agencia México