¡Polémica en Televisa! Famoso actor se transforma en mujer y abre su OnlyFans; así luce: FOTOS

Ciudad de México.- Un famoso comediante y actor de Televisa desató tremendo revuelo en las redes sociales tras presumir su transformación a mujer y anunciar que habría su cuenta de OnlyFans vestida de esta forma.

Se trata del queridísimo artista Roberto Tello, quien es conocido en la televisora de San Ángel y en el medio artístico por su versatilidad para hacer distintos personajes como 'El Coreano', 'Keta Mañón' y hasta 'Romualdo Brayan Donovan del Toro' en la sitcom Una familia de Diez.

A través de sus redes sociales, el comediante de Televisa presumió que abriría su cuenta de OnlyFans usando al personaje de 'Keta Mañón'.

Tello se toma muy en serio su trabajo pues hace un par de año confesó que estaba dispuesto a colocarse implantes de senos para darle más realismo a la caracterización.

Finalmente, no cumplió el propósito de operarse el busto pero sí se realizó una bichectomía para afilar más su rostro. En una entrevista para TVNotas, el actor aseguró que no era homosexual y que si tuviera estas preferencias, lo diría sin problema alguno.

No soy gay, no tengo problema en decirlo pero un actor siempre puede ser hombre o mujer y yo he dicho que como actor le prestas tu cuerpo al personaje y yo por los míos hago lo que sea" dijo para TVNotas.