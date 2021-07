"Tiré la basura": Paola Rojas deja en shock a Televisa al humillar en vivo a 'Zague' por infiel

Ciudad de México.- La conductora de Televisa Paola Rojas habló como nunca de cómo superó el escándalo de la infidelidad de su exesposo, el comentarista de TV Azteca Luis Roberto Alves, mejor conocido como 'Zague' y cómo fue vencer al Covid-19.

Al estar de invitada en el programa de Unicable Faisy Nights, con Faisy y Michelle Rodríguez, la conductora de Netas Divinas contó cómo superó el Covid-19, del cual resultó contagiada hace unas semanas.

"Vas saliendo del bicho raro ese Paola, ¿cómo te ha tratado el regreso a las canchas?", le preguntó Faisy a Paola.

La verdad bien pero no acepto nada fuera de mi trabajo porque apenas y me alcanza la energía; hice una excepción porque te quiero mucho (...) A ustedes no podría decirles que no".

Faisy reveló que como parte de las secuelas que sufrió tras recuperarse del virus, empezó a tener depresión. Paola y Michelle coincidieron en que de repente sentían una fuerte tristeza o ganas de llorar.

El conductor continuó la charla relatando que ella tiene su faceta como conductora de Netas Divinas o como periodista pues incluso cubre los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, por lo que le preguntó que si al cambiar de giro se ha sentido expuesta: "¿Hay algo, en lo profesional, al salirte de un rubro para entrar a otro que te haya hecho sentir vulnerable y expuesta?".

Sí, es fuerte pero pues bueno, ya a estas alturas ya estoy vacunada, no bueno... ¿qué más expuesta?", dice entre risas.

Michelle le preguntó cómo le hace para mantenerse en esa paz, a lo que Paola respondió, entre líneas, no solo cómo le hizo para superar al virus, sino a su controversial e incómodo divorcio hace unos años.

"Es todo un proceso. Sí me he esforzado en estar bien yo, en construirme. En tener autonomía en todos los sentidos, en esforzarme por ser mejor, en quererme mucho", relató.

He trabajado mis culpas y miedos pero sobre todo he hablado con muchas personas que han pasado ellos sí por episodios de dolor fuertes, que ha salido adelante que cómo carajos no voy a salir yo adelante de algo que sí, fue muy incómodo pero ni se acaba la vida... vaya, es tan hermosa esta vida y ofrece tantas oportunidades todos los días".

"¿En algún momento has depurado personas y si sí, ha habido una que te haya dolido mucho depurar?", le preguntan a Rojas y ella responde con una contundente indirecta a su expareja.

No, todos los que he depurado... ay, me va muy bien cuando tiro la basura", dice con una sonrisa y todos en la audiencia empiezan a silbar y aplaudir.

"Soy más selectiva con las personas con las que me quiero rodear y sin embargo no me arrepiento de nada porque quien pasó por tu vida te enseñó, ¿era por algo no? Quejarte del pasado me parece una manera muy tonta de usar tu energía", finalizó.

El divorcio de 'Zague'

Su difícil divorcio del exfutbolista se dio en 2019 tras 9 años de casados luego de que durante el Mundial de Rusia en 2018 se destapara un escándalo de infidelidad de parte del brasileño que incluía hasta fotos y videos íntimos.

La periodista ha contado en entrevistas anteriores que lo que pasó con su ex y padre de sus dos hijos, la marcó y hasta quedó 'vacunada' de cualquier humillación tras los crueles ataques que le hicieron entonces en redes sociales.

Un par de años después Paola encontró el amor de nuevo con el empresario argentino Marcelo Imposti, sin embargo, terminaron poco después, por lo que actualmente estaría soltera.

