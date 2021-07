Tras triunfar en Televisa, Hiroshi de 'Pequeños Gigantes' regresa a la música con Christian Nodal

Ciudad de México.- El joven cantante Hiroshi Arikado, quien saltó a la fama gracias al reality de Pequeños Gigantes, anunció recientemente que volverá a la música y que quien le dio una oportunidad fue el famoso cantautor Christian Nodal.

Hace casi una década, Hiroshi se robó el cariño del público de Televisa al formar parte del concurso infantil donde obtuvo el segundo lugar. Además de este proyecto, también ha podido alcanzar fama como conductor, músico, actor, modelo, youtuber y videoblogger.

La esencia siempre va a ser la misma, probablemente el Hiroshi de ahora es más maduro, más responsable, ha cambiado su manera de cantar, su voz, me he tenido que adaptar a todos esos cambios para poder seguir con este sueño que desde niño tengo… ser un cantante reconocido mundialmente", dijo en una entrevista retomada por TVNotas.

En una reciente entrevista, el exintegrante del equipo 'Las Mega Estrellas' confirmó que volverá a la música de la mano de Nodal.

Arikado explicó que se encargará de abrirle los conciertos al prometido de Belinda y eso lo tiene sumamente feliz y emocionado.

Creo que el cambio ha sido bueno, me he desarrollado en otra rama del género musical que es el sierreño y la gente lo ha aceptado muy bien. Estaré abriéndole a Nodal con mi nuevo álbum, es una nueva experiencia, un nuevo proyecto que se viene fuerte y espero contar con el apoyo de muchos", contó.

El joven originario de Chihuahua, y quien trabajó para la CFE, confesó que es un sueño cumplido el haberse convertido en telonero de Christian.

Siempre que me preguntaban con quién me gustaría cantar una canción y decía que con Christian, soy fan de sus canciones y cuando me ofrecieron abrir sus conciertos, ni lo pensé, la vida da muchas vueltas y ahora es muy chido lo que me está pasando y no descarto hacer una colaboración con él, estaría superbién que se diera una composición entre los dos".