"No soy peligrosa ni culpable": YosStop reaparece en Instagram tras ser aprehendida ¿la liberaron?

Ciudad de México.- Hace algunas horas Yosseline Hoffman, youtuber quien es mejor conocida como YosStop, reapareció en las redes sociales luego de que días atrás fuera aprehendida por el delito de distribución de pornografía infantil.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Fue el pasado martes 29 de junio cuando las autoridades de la Ciudad de México ejecutaron una orden de aprehensión en contra de la influencer mexicana, quien se encontraba en su casa al momento de ser arrestada.

El periodista Carlos Jiménez difundió videos en donde se puede ver que los policías la llevan esposada y la ingresan al penal femenil de Santa Martha Acatitla mientras ella vestía ropa de ejercicio, misma que usó en las últimas historias que subió a su cuenta de Instagram.

Hace algunas horas se compartió un contundente mensaje en el perfil de YosStop 'JustYos' en donde asegura que se encuentra detenida por "terminología" y no por culpabilidad o porque represente un peligro a la sociedad.

Estoy privada de mi libertad por terminología... no es porque sea peligrosa, no es porque sea lasciva, no es porque sea culpable", se lee en el escrito difundido en historias.