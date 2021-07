Actriz de Televisa habla de más en 'Hoy' y dice qué pasó con herencia de Joan Sebastian: "Se la p..."

Ciudad de México.- Carmen Salinas es una de las personalidades del espectáculo que no tiene 'pelos en la lengua' y eso lo dejó más que claro en su reciente encuentro con la prensa, pues habló sin filtros de la herencia del fallecido Joan Sebastian.

La controversial actriz mexicana se citó con medios de comunicación en su casa y aquí confesó que ella ya tiene listo su testamento, pues no quiere que haya rupturas en su familia por cuestiones de bienes y dinero.

Asimismo, la estrella de cine y Televisa recordó con humor cómo pudo comprar la vivienda que actualmente habita y fue gracias a un billete de lotería que recibió como pago después de un baile.

Cuando terminé de bailar con el señor, me puso un billete en la mano y dije hay ya me pagó. Al agacharme a dar las gracias me metí en el seno lo que me había dado. Cuando me meto al camerino lo saco y era un billete de lotería... Me saco la lotería, 350 mil pesos y con eso compré esta casa", explicó Salinas.