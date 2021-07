¡Desde su intimidad! Paty Cantú se muestra como nunca en FOTOS de Instagram: "En la vida real"

Ciudad de México.- Una vez más, la hermosa cantante Paty Cantú empleó sus redes sociales para mostrar detalles de su vida personal, tal y como lo hizo recientemente al confirmar su noviazgo con Christian Vázquez.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Esta vez, la famosa estrella se dejó ver en un par de fotos compartidas en su perfil de Instagram en donde muestra una parte de su intimidad.

Paty posa sobre la isla de su cocina, mientras saborea un bote de helado y viste solamente una enorme camiseta que cubre apenas si torso.

Viernes en la vida real", escribió la estrella al inicio de su post.

"Esto es gran parte de mi vida secreta si no estoy haciendo música, tratando de dominar el mundo (like us girls/boss ladies always do), o haciéndome la cool en Instagram..."



"¿Ustedes? ¿Cuál es su vida secreta fuera de Instagram? Es más extraordinario compartir los pequeños detalles que nos conectan a todos. Confiesen.", concluyó.

Fuente: Instagram @patycantu