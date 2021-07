¿Fue infiel a Erik Rubín? Conductor de Televisa exhibe a Andrea Legarreta y habla de su fugaz amorío

Ciudad de México.- Andrea Legarreta cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en la televisión y durante todos estos años ha protagonizado grandes escándalos como su supuesto poder de 'jefa' en Televisa, amoríos con ejecutivos y hasta que le habría sido infiel a Erik Rubín.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

¿Peña Nieto? Ex de Angélica Rivera la 'traiciona' en TV Azteca y exhibe sus planes en Televisa

Ella siempre ha desmentido todas estas versiones y asegura que tiene un matrimonio feliz fuera de la polémica. Recientemente un conductor de la televisora de San Ángel y quien también trabajó en Hoy reveló que tuvo un amorío de una noche con la famosa de 50 años.

View this post on Instagram

En la reciente transmisión del programa Miembros al Aire, el conocido Jorge 'Burro' Van Rankin aseguró que se ligó a Legarreta en una noche de fiesta y que la conductora no se resistió y aceptó bailar a su lado.

Sin embargo, el exintegrante del matutino de Las Estrellas aclaró que esto sucedió cuando Andy estaba soltera y no tenía como esposo a Rubín, a quien le mandó un saludo.

A la Legarreta también me la ligué, en un antro, ¿cómo se llama? no conocía ni a mi querido Erik y en dos segundos ya estaba bailando conmigo la pin... Legarreta ¡fiu fiu!", confesó 'El Burro'.

De inmediato, Van Rankin aclaró que siempre ha tratado con respeto a las mujeres y que jamás se sobrepasó ni con Andrea ni con ninguna otra de sus conquistas.

Yo nunca le he faltado el respeto a una dama, ni le he pegado, ni nada, siempre con mis pende... y bromas me ha ido muy bien", afirmó.