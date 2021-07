¡Los humilló! Polémica actriz de Televisa llega a 'VLA' e insulta a conductores en vivo: "Qué ch..."

Ciudad de México.- Durante los bloopers de Venga la Alegría, el conductor 'El Capi' Pérez recordó uno de los momentos más incómodos de la semana debido a que una polémica actriz de Televisa explotó e insultó a varios de sus compañeros en plena transmisión en vivo.

El querido presentador de La Resolana recordó que la vedette mexicana Lyn May se lanzó contra los jueces del reality ¡Quiero Cantar! y no le importó estar al aire, para decir groserías porque le dieron muy baja calificación. Así fue el incómodo momento:

"Muy fuertes y muy estrictos los jueces con las calificaciones, Lyn", cuestionó el conductor Sergio Sepúlveda a la actriz.

¡No! pero a mí no me importan las calificaciones, ¿yo pa qué ching... quiero calificaciones?", dijo May sin tapujos.

Cuando 'Serge' le dijo que su puntuación era muy importante para poder seguir en la competencia, la exbailarina del programa Siempre en domingo añadió: "No, no, a mí me valen mad... las calificaciones ¡yo me vine a divertir!".

Cabe resaltar que al día siguiente, May no se retractó por haber dicho estas groserías al aire, pero sí realizó una presentación más mesurada cantando el tema Tres veces te engañé.

A mí no me importan las calificaciones, me valen madr... yo quiero bailar y cantar y moverles el cu... mis seguidores ya saben que aquí esta Lyn May que les mueve todos", comentó la vedette.

