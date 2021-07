¿Sale del clóset? Sebastián Rulli aparece en comprometedor VIDEO con compañero de Televisa

Ciudad de México.- El galán de telenovelas Sebastián Rulli sorprendió a sus seguidores en redes sociales donde compartió un 'comprometedor' video junto a un compañero de Televisa.

Fue por medio de su perfil de Instagram donde el actor, quien es pareja de Angelique Boyer, se deja ver en una extraña escena junto a un miembro de la producción.

Resulta que cuando uno de los compañeros encargados de la producción en las grabaciones de Vencer el pasado, se acerca a colocarle el micrófono al actor, ambos se lanzan una mirada y alguien les pone una música sensual de fondo.

Inmediatamente, todo el equipo de producción y los involucrados, rompen en risas; pues, evidentemente se trataba de un juego entre ellos.

Para que vean que es cierto que los compañeros de set se vuelven familia… y puede que ¡algo más! ¡Love is in the air!", escribió el famoso.