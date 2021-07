Tras explotar contra AMLO y llamarlo "dictador", polémico actor de Televisa revela que lo amenazaron

Ciudad de México.- El polémico y famoso galán de novelas Eduardo Yáñez volvió a explotar contra sus detractores de las redes sociales y confesó que en los últimos días ha recibido mensajes amenazantes por externar su postura sobre el gobierno mexicano encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

En días pasados el actor mexicano se lanzó contra el presidente de México y lo llamó "dictador", por lo cual recibió decenas de críticas y ofensas de los internautas.

Durante su encuentro con los reporteros en la casa de doña Carmen Salinas, Yáñez admitió que ha sido víctima de ataques y amenazas, aunque negó que esto lo tenga preocupado.

Sí, sí, siempre las ha habido a mi persona, pero ¿qué voy a hacer? ... ¿Qué si temo yo por mi vida?, no… la verdad que uno no tiene comprada la vida, y uno se va a ir de este mundo en el momento que se tenga que ir, de la manera que sea, lo que sí, no puedes vivir con temor y con miedo a nada ni a nadie ", explicó Yáñez en una entrevista difundida por Venga la Alegría .

Posteriormente, el artista de Televisa de 60 años defendió su derecho a la libre expresión luego de que en días pasados respondiera a sus detractores en su cuenta de Instagram.

Yo posteé mi postura como ciudadano mexicano respecto a ciertas cosas, entre ellas, los niños con cáncer y me empezaron a criticar los típicos haters, en ese momento me dolió, pero dos días después me levanté y dije 'hoy tengo ganas de mandar a ching... a su madre a varios, y ellos son los primeros", dijo Lalo.