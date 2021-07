Vocalista de Grupo Firme se defiende de los 'ataques' de Jorge Medina: "Si lo tomó a mal ni modo"

Ciudad de México.- Hace un par de días surgió una fuerte polémica en el mundo de la música regional mexicana, luego de que en reciente entrevista el cantante Jorge Medina arremetiera en contra de Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme.

Resulta que durante la charla, el exvocalista de La Arrolladora Banda el Limón reveló que supuestamente el líder de la agrupación tijuanense le habría ofrecido una fuerte cantidad de dinero para que grabara un dueto con él; Medina se habría negado pues, según dice, no acostumbra a hacer ese tipo de negociaciones.

Ante esto y por su parte, Eduin Caz salió a dar la cara y empleó su respuesta durante un encuentro con la prensa para contar su versión de los hechos.

En ella, señala que "en ningún momento" él le ofreció dinero a Jorge Medina, pues tiene un excelente equipo de marketing que se encarga de conseguirle sus colaboraciones.

"Te voy a ser sincero, mira. Yo no tengo la necesidad de ofrecer dinero para hacer un dueto, al contrario verdad. Entonces, yo admiro mucho al señor Jorge, desde que estaba en la Arrolladora (Banda el Limón) me gusta mucho su música, entonces, fuimos a comer al Quelite, Sinaloa su familia y la mía, yo le hice el comentario 'yo le ofrezco', se lo ofrezco, más no le pedí un dueto, ¿me explico? ni tampoco le ofrecí dinero. Yo no pensé que lo fuera a tomar a mal, yo tengo mis estrategias tengo equipo de marketing y creeme que es un equipo excelente".

Yo no pensé que lo fuera a tomar a mal y si lo tomó a mal pues ni modo, yo no puedo hacer nada. Yo le ofrecí un dueto como un amigo", concluyó.

Fuente: Instagram @chamonic3