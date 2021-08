Desde la cárcel, actriz de Televisa hace fuerte declaración en TV Azteca tras 13 años desaparecida

Ciudad de México.- La actriz Yadhira Carrillo, quien abandonó las telenovelas de Televisa en 2008 para dedicarse a su familia y posteriormente a su matrimonio con el abogado Juan Collado, actualmente preso, hace fuerte declaración desde la cárcel para Ventaneando de TV Azteca.

La actriz se pronunció al respecto de la información que aseguraba que su cuñada Lucía Collado, hermana de su esposo Juan y el esposo de esta, eran investigados por supuesto lavado de dinero, situación por la que sus cuentas bancarias en Andorra presuntamente habían sido congeladas.

Desde el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, a donde la actriz acude regularmente para visitar a su esposo, Yadhira minimizó el tema y ante las primeras preguntas de los reporteros sobre el escándalo, negó este hecho:

"Me han preguntado, pero de muchísimas noticias diferentes, de muchísimas, que la verdad todas son falsas, y yo siento que lo que sucede es que como tú estás en el ojo del huracán por este tema, entonces las personas que necesitan crear noticias falsas, obviamente las hacen acerca de las personas que están en el ojo del huracán".

Ante la pregunta sobre si estaba todo bien, Carrillo replicó sin titubear que "todo es falso".

Todo, todos están perfectos desde el primer día que Juan ingresó aquí, no ha habido absolutamente nada nuevo, todo lo que se dice en noticias, todo absolutamente todo es falso".

Posteriormente, la actriz recalcó que hasta este momento su marido no ha sido encontrado culpable de ningún delito.

Juan está en investigación, Juan no tiene absolutamente ninguna imputación de un juez, está en investigación, solo que lo investigaron estando dentro, que no sabemos tampoco por qué, pero ese es el tema desde el día 1 hasta el día de hoy, y no se le ha encontrado absolutamente nada, sino por supuesto que se hubiera sabido, pero desde arriba".

Sin querer dar más detalles del tema y sin tampoco afirmar que la privación de la libertad de su marido y padre de los hijos de Lety Calderón es una injusticia, Carrillo culminó la entrevista.

"No quiero decir nada del tema porque no es prudente, es el abogado quien tiene que hablar siempre, yo como esposa estoy con Juan en compañera y amiga, y una persona que no lo dejará nunca, y menos en las peores condiciones como estas, tan inmerecidas, aquí estoy y estaré siempre al pie del cañón, todos los días de visita siempre", finalizó.

Cabe recordar que Collado está preso desde 2019 por diversos delitos, sin embargo, la actriz ha acudido prácticamente todos los días a prisión para visitar a su marido.

Yadhira se ha visto envuelta en varias polémicas y no ha retomado su carrera actoral, aunque sí ha tenido apariciones en programas de Televisa como Montse & Joe y el programa Hoy.

Varias de estas controversias originadas del proceso legal de su esposo, pero otras por diferencias con la expareja de Juan, la actriz Lety Calderón, pues mientras que Carrillo hace unos meses aseguraba que Lety no dejaba que sus hijos lo visitaran en la cárcel, la actriz sostenía que su ex ni siquiera los había llamado.

