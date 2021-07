¿Llega a 'Hoy'? Tras dejar TV Azteca, exconductora de 'VLA' rompe en llanto y renuncia en vivo

Miami, Florida.- Luego de varios rumores que advertían sobre su salida de Suelta la Sopa de Telemundo, la exconductora de Venga la Alegría Vanessa Claudio confirmó este viernes que renunció al programa y reveló su nuevo proyecto. ¿Se une al programa Hoy de Televisa?

En la emisión de este viernes, Vanessa rompió en llanto al aire y se despidió del público y el equipo de conductores Lucho Borrego, Aylín Mujica, Jorge Bernal y Juan Manuel Cortés:

La boricua de 37 años empezó a agradecer individualmente a todo su equipo y al productor: "Este es el equipo más profesional que existe. Es el número uno frente a cámaras y detrás de cámaras", dijo con la voz entrecortada.

Claudio contó que esa misma noche volaba a su destino para iniciar una nueva oportunidad en su carrera, la cual la obligaba a dejar Estados Unidos como en su momento la hizo dejar México, donde trabajó por años en TV Azteca y hasta en telenovelas de Televisa.

¿La conductora regresa a México y se integra al programa Hoy con las conductoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo? No, pues Vanessa confirmó que se muda a Turquía.

Hoy mismo en la tarde me voy a Turquía, del otro lado del mundo. Estoy nerviosa pero me voy bien lista y preparada porque ustedes me hicieron el camino más fácil. Me han dejado un camino de una mujer fuerte, una mujer de todo terreno".