¡Los traiciona! Galilea Montijo exhibe en 'Hoy' que Andrea Legarreta y Erik Rubín ¿se divorcian?

Ciudad de México.- Vaya polémica se desató en la transmisión de este jueves de Los Chiquillos de Hoy, cuando la conductora del programa Hoy Galilea Montijo habló de más exhibió un secreto de Andrea Legarreta y su intimidad con Erik Rubín.

Al finalizar la presentación de baile de la pequeña Jade Gómez de 10 años en el matutino de Televisa, Mariana Ochoa, una de las jueces, le dice a la concursante:

Disfrutaste tu baile. Todo los pasos estuvieron excelentes y te quiero invitar, aunque sea 30 segundos... esque este panel de jueces muchos tienen 30 años de experiencia y tenemos entre 40 y los 50 y no sabemos perrear".

"Ah no pero porque no me has visto en la noche", le responde Legarreta y todos estallan en risas.

Por su parte, al terminar el baile de Jade para enseñar a los jueces a 'perrea', Galilea Montijo habla de más y termina 'traicionando' a la conductora y a su esposo:

Oye Mariana, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Andrea Legarreta y lo que dijo. Que dices que los jueces no saben perrear pero tú no la has visto con sus mezcalitos como perrea. Y 'Andrea, Andrea' y hasta al piso perrea la Legarreta (...) ¿Por qué crees que el Erik trae esa sonrisa?".

Aunque habló de algo muy personal para la conductora, Andrea Legarreta sigue el juego, guiña un ojo y sonríe ante la declaración de la tapatía mientras dice: "Pos oye...". El resto de los jueces y padrinos reaccionan sorprendidos y también estallan en risas.

Aunque desde hace tiempo se rumora que Andrea Legarreta y Erik Rubín estarían cerca del divorcio por una supuesta infidelidad, sobre todo luego de que salieron a la luz unas fotografías comprometedoras del cantante con una influencer, ambos lo han negado.

El músico salió a desmentir los rumores y en el cumpleaños número 50 de Legarreta el exTimbiriche incluso acudió al matutino a celebrar con su esposa y hasta se fueron a un viaje familiar con sus hijas, dejando atrás las especulaciones y comprobando que siguen más enamorados que nunca.

