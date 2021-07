¡Otro golpe a Disney! Más actores se unirían a demanda de Scarlett Johansson contra el emporio

Estados Unidos.- La actriz Scarlett Johansson desató una gran polémica debido a la buena relación que mantenía con Disney. La artista decidió demandar al enorme emporio ya que sus ganancias se habrían reducido por el estreno mixto de Black Widow.

Mientras Disney respondía a la nominada al Oscar por Historia de Un Matrimonio, otra de sus estrellas estaba planeando igual acción. Emma Stone, protagonista de Cruella, habría tenido pérdidas respecto a la taquilla que generó esta cinta.

Ella tenía bonificaciones porcentuales de ganancias y cláusulas de back-end incorporadas en su trato. Cruella ha ganado hasta ahora unos respetables 225 millones en taquilla, pero al igual que Viuda Negra, su llegada a la vez a Disney Plus obstaculizó ese potencial de ingresos, lo que significa una paga muy menor para la actriz.

Aunque no se ha confirmado, Emily Blunt se uniría a estas demandas por su bajo ingreso y diferencia salarial con su compañero Dwayne The Rock Johnson. Blunt participó en la cinta Jungle Cruise, la cual no ha tenido tanta aceptación como Cruella y Black Widow.

A finales de año, muchos actores y directores que habían trabajado en Warner Bros. se quejaron de este tipo de estrenos. Pero parece que a Disney le está perjudicando más ya que se enfrentará a varios juicios. Además probablemente esto servirá para que a partir de ahora los contratos de las estrellas cambien mucho.

Aunque es complicado, ya que las plataformas de streaming son bastante opacas en cuanto a las cifras, por lo que es más difícil saber la taquilla que hacen con sus estrenos Premium.

