VIDEO: Novio de YosStop rompe el silencio tras arresto de la youtuber; afirma que no es culpable

Ciudad de México.- Durante la noche de ayer sábado 3 de julio las redes sociales de Yosseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, se volvieron a activar pues su novio Gerardo González rompió el silencio tras su detención.

A través de un video de apenas 1:16 minutos que fue publicado en Instagram, la pareja de la controversial youtuber mostró su postura luego de que el pasado martes ella fuera aprehendida por autoridades de la Ciudad de México tras ser acusada del delito de distribución de pornografía infantil.

Gerardo, quien lleva más de ocho años al lado de YosStop, aseguró que hay mucha información falsa girando alrededor de este caso, sin embargo, explicó que no podía aclarar todo porque hay un proceso activo.

El hombre aseguró que la influencer mexicana jamás debió de haber sido aprehendida y afirmó que no cometió ningún delito.

Yosseline no distribuyó, no difundió, no comercializó el video en cuestión, es más Yosseline no conoce a los involucrados y no estaba presente cuando lo grabaron, Yosseline no tiene nada qué ver, ella solamente habló de un tema que ya era viral... una simple terminología la están comparando con un delito muy grave", dijo González.