¡Adiós Corona! Hanna Jaff, la mexicana que emparentó con la Reina Isabel II, se divorciaría

Reino Unido.- Tal parece que en la Corona habrá otra separación este año, pues aseguran que Harry Roper-Curzon, el pariente de la Reina Isabel II que se casó con la mexicana, Hanna Jaff, estarían en proceso de divorcio, a tan solo 18 meses de casarse.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Jaff es una mexicana activista, conferencista y filántropa que se hizo famosa en Made In Mexico de Netflix, pero no fue hasta que se comprometió con el primo de la Princesa Beatriz de York, desatando una ola de felicitaciones y apoyo, sin embargo, esto no la excluyó de las polémicas.

Recientemente el Daily Mail reveló que la pareja que se casó en la misma iglesia que el Príncipe William y Kate Middleton, están enfrentando fuertes problemas y ya estarían a nada de divorciarse debido a que no pueden llegar a un acuerdo.

Según los informes, Harry comenzó a "arrepentirse" de su "apresurada boda" cuando visitaron a la familia de ella en México, aunque no específico que fue lo que molestó tanto al royal.

Después de que Harry fue a visitar a su familia en México y rápidamente se dio cuenta de que deberían haberse conocido mejor antes de casarse", dijo la fuente.

De igual manera aseguraron que cuando él le entregó el anillo familiar para comprometerse, a la joven le dio sarpullido, expresando que era "una señal" de que las cosas no iban a funcionar.

Fuente: Panorama