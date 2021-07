¡Escándalo! Vinculan a proceso a actor de Telemundo por dar brutal golpiza a famosa de Televisa

Ciudad de México.- La actriz de Televisa Fabiola Campomanes acudió al juzgado en la Ciudad de México para una audiencia por la denuncia por maltrato físico que interpuso en contra de su expareja, el también actor Jonathan Islas.

Previo a su cita con las autoridades, la actriz se mostró confiada en la ley y así lo manifestó: "Nos han citado a los dos y espero que se presente o si no, se presentará su abogado... Confío en la justicia y por eso he seguido este proceso, sino no estaría aquí. Estoy aquí para demostrarle a muchas mujeres que sí se puede y podemos defendernos".

Tras su salida del juzgado, el abogado de Campomanes reveló:

Se vinculó a proceso al ahora imputado y se dieron dos meses para el trazo de investigación complementaria. (Los delitos son) violencia familiar, física y psicológica".

Por su parte, la actriz expresó su sentir tras el accionar de las autoridades. "Yo me siento bien, me siento confiada, la verdad es que yo creo que lo único que estoy pidiendo es que se haga justicia, mis derechos, el defender mis derechos".

Finalmente, la defensa de Fabiola indicó: "Se impusieron dos medidas cautelares, la prohibición de acercarse al domicilio y al lugar donde concurra mi representada, así como abstenerse de algún acto molestia o de intimidación tanto a los testigos como a mi representada".

Hasta este momento, el actor de Telemundo no se ha pronunciado al respecto de las medidas que interpuso un juez en su contra tras los señalamientos de su ex.

Fuente: Agencia México