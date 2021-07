José Manuel Figueroa, se pronuncia en redes tras la muerte de Zamacona: "Estoy devastado"

Ciudad de México.- El pasado domingo, el cantante Jose Manuel Zamacona, líder y vocalista de Los Yonic's, falleció a las 19:00 horas en la CDMX, por consecuencias derivadas del Covid-19.

La triste noticia de quien muriera a los 69 años de edad, fue inmediatamente confirmada por Artemio Berdeja, gran amigo y el mánager de la agrupación que el artista encabezaba.

Muchos famosos se pronunciaron al respecto para enviar las condolencias a la familia y sobre todo, refrendar el cariño que le tuvieron al cantante.

Uno de ellos fue el cantante José Manuel Figueroa, hijo del fallecido cantante Joan Sebastian, quien utilizó sus redes sociales para homenajear a Zamacona.

Te amo Tocayo, de verdad, perdóname por ser tan egoísta paisano, pero no puedo dejar de llorar, me dueles mucho. Que digo mucho, todo. ESTOY DEVASTADO Y MI LLANTO NO ALIVIA ESTE DOLOR", escribió.